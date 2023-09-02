Бастрыкину расскажут о затянувшемся ремонте петербургского детсада

Ремонт петербургского детского сада, не выполненный в срок, привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Отклонение от тайминга привело к тому, что учреждение не смогло принять воспитанников в первый день нового учебного года.

Информационный центр СК ни номер детсада, ни даже район города не уточняет. Но, судя по недавнему материалу "Фонтанки", скорее всего, речь идет о садике №76 в Приморском районе (Школьная улица, 120к2). Проблему со срывом сроков работ журналистам подтвердили в районной администрации.

Бастрыкин ожидает доклада об обстоятельствах ненадлежащего ремонта.

Накануне, в День знаний губернатор Александр Беглов похвастался тем, что объездил с выступлениями четыре школы. Они, по словам Беглова, были "очень разными".

фото: пресс-служба СК