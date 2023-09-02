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Сильный пожар в Металлострое тушат при помощи более двадцати расчетов

фото ЗакС политика Сильный пожар в Металлострое тушат при помощи более двадцати расчетов

В Колпинском районе Петербурга утром 2 сентября вспыхнул пожар в двухэтажном производственном здании высотой 12 метров. Адрес происшествия - Металлострой, Северный проезд, 4 . Согласно сервису "Яндекс.Карты", в здании располагаются две организации, специализирующиеся на изготовлении и реализации продуктов питания.

Как передает МЧС, через полчаса после прибытия спасателей возгоранию придали повышенный номер 2. Горит обстановка площадью 1400 кв. метров. 

С огнем борется 81 специалист. Задействована 21 единица техники.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

UPD 09:40 Пожар удалось локализовать, его ранг понизили до №1-БИС

Фото: ЗАКС.Ру


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