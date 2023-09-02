Бастрыкин заинтересовался финансовой пирамидой в Петербурге

До сведения председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дошла информация о махинациях, которые осуществляются в форме финансовой пирамиды. Речь идет о действиях компании "Юнион Финанс". В силовом ведомстве утверждают, что сюжет о проблеме показали по некоему региональному телеканалу.

Число пострадавших от мошенничества оценивается примерно в 400 человек.

Бастрыкин потребовал от и.о. главы регионального управления СК Олега Бобкова провести процессуальную проверку и рассказать о ее результатах.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте