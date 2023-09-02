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Новости 14:13

"Вдохновенно освещали игрушечный российский протест": Закрылись "Грани.Ру"

фото ЗакС политика "Вдохновенно освещали игрушечный российский протест": Закрылись "Грани.Ру"

Старейший в России портал публицистической публицистики "Грани.Ру" приостановил свою деятельность. По мнению редакционного коллектива, начиная с присоединения Крыма у него накопилось множество неразрешимых противоречий с известными российскими противниками нынешнего политического руководства. Претензии у редакции имеются и к себе самой.

"Мы не будем ностальгировать, благодарить и целоваться. Мы будем говорить об ошибках. О том, как вдохновенно освещали игрушечный российский протест", - говорится в заявлениях.

Возрождение проекта, по мнению авторов текста, возможно только при наличии новой программы и новой команды. Архив они обещают сохранить.

Сайт "Граней" Роскомнадзор заблокировал еще в 2014 году, усмотрев в текстах авторов призывы к массовым беспорядкам.

фото: unsplash


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