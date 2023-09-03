Дрозденко проведет прямую линию в понедельник

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями региона в понедельник, 4 сентября. Общение будет транслироваться в эфире телеканала Лен24, передает 47news.

Отвечать на вопросы губернатор будет в течение одного часа - с 16:00 до 17:00. Позвонить ему будет можно по номерам 006 или же 8 (81361) 315-01. В первом случае звонок со стационарного телефона на территории Ленобласти бесплатный, во втором случае стоимость вызова определяет оператор.

Дрозденко проводит прямые телефонные линии каждый первый и третий понедельник месяца. Также один раз в месяц по телефону на вопросы жителей отвечают его заместители. курирующие различные направления социально-экономического развития региона.

Фото: ЗАКС.Ру