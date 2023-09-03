В Красногвардейском районе пожарные тушат ангар

Сотрудники МЧС тушат возгорание в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили 3 сентября в ведомстве. Огонь охватил ангар на Пискаревском проспекте.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Пискаревский проспект, дом 125. Происходит горение в ангаре 80х10 м, площадь уточняется", — рассказали в МЧС.

По указанному адресу располагается нефтебаза "Ручьи". К ликвидации пожара привлечены 60 человек и 12 единиц техники.

Пожар тушат по второму рангу сложности, сообщения о пострадавших не поступали.

Фото: ЗАКС.Ру