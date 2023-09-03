Полиция проверяла "Аврору" после сообщения о минировании

Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела после звонка с ложным сообщением о минировании крейсера "Аврора", сообщил 3 сентября телеканал "78" со ссылкой на собственный источник. Корабль пришлось проверять накануне днем.

Неизвестный позвонил в полицию в субботу днем и рассказал о якобы заложенной бомбе на корабле. К месту выехали эксперты-взрывотехники, которые осмотрели "Аврору" и ничего взрывоопасного на ней не обнаружили. Проверка завершилась в 15:50, посетителей на берег не эвакуировали.

Накануне стало известно о столкновении катера с "Авророй", произошедшем в ночь на 2 сентября. По предварительным данным, судно потеряло ход из-за поломки генератора, крейсер при инциденте не пострадал.

Фото: ЗАКС.Ру