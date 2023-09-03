Беглов и Бельский почтили память жертв бесланской трагедии

В Малоохтинском парке Петербурга 3 сентября состоялась акция в память о жертвах захвата школы в Беслане. Участие в церемонии приняли губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

"Сегодня мы снова вспоминаем о жертвах чудовищного преступления, которое было совершено в Беслане 19 лет назад. Поминальный список включает больше 300 имен. Из них 186 детей. Эту трагедию мы переживаем до сих пор", —приводит слова губернатора его пресс-служба.

В свою очередь, Бельский заявил о том, что трагедия в Беслане потрясла весь мир. "Наша общая задача — всегда держать руку на пульсе, приложить все усилия для того, чтобы не допустить повторения трагических событий. У террористов нет ни Родины, ни веры, нет ничего человеческого", — транслирует его выступление пресс-служба ЗакСа.

Утром 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 Беслана и держали их до 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Фото: gov.spb.ru