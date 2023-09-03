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Новости 15:45

Во дворе на Литейном восстановили полувековые фонтаны

фото ЗакС политика Во дворе на Литейном восстановили полувековые фонтаны

Парные фонтаны вновь заработали во дворе дома № 51 по Литейному проспекту, рассказали 3 сентября в пресс-службе губернатора Петербурга. На церемонии  их открытия присутствовали губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

В своей речи Беглов отметил, что работы по восстановлению фонтанов во дворах и на улицах стартовали в Петербурге в 2019 году. "Здесь находится театр "На Литейном", бывает много людей. Этот двор — особенный. Теперь его облик будет полностью соответствовать званию культурной столицы", — оценил губернатор изменения.

Парный фонтан во дворе на Литейном проспекте был установлен в 1970-е годы. Восстановить его предложил местный житель. Изначально предполагалось завершить работы в 2024 году, однако в итоге удалось сделать это раньше.

Всего в воскресенье в Петербурге вновь заработали шесть воссозданных фонтанов. С 2019 года в городе были реконструировано 35 фонтанов, а еще восемь были капитально отремонтированы.

Фото: gov.spb.ru


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