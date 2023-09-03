Бастрыкин поручил доложить о ситуации с жалобами на запах от предприятий в Янино-1

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке предприятий в поселке Янино-1, на запах от которых жалуются жители Всеволожского района Ленобласти. Как уточнили 3 сентября в информационном центре СК, граждане оставили многочисленные обращения главе ведомства по этому поводу.

"В результате деятельности ряда промышленных объектов в течение двух месяцев происходят постоянные выбросы в атмосферу опасных химических веществ, из-за чего местные жители ощущают едкий запах химикатов", — рассказали в Следкоме. В ведомстве также обратили внимание на то, что одно из предприятий получило предписание об устранении нарушений еще в 2020 году, однако требования не исполнили. "Его работа не прекращена, отходы с полигона не вывезены, их складирование и сжигание продолжается", — говорится в сообщении СК.

Следственное управление ведомства по Ленинградской области организовало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК Дмитрию Митяеву представить доклад о выявленных обстоятельствах и о ее результатах.

Фото: Telegram-канал "Следком"