В Петербурге завершено расследование дела о фальшивых диагнозах призывникам

Военные следователи в Петербурге завершили расследование уголовного дела о фальшивых диагнозах для призывников, возбужденного в отношении ряда врачей, сообщил 3 сентября "Коммерсантъ". По информации издания, все кроме одного фигуранты признали вину.

По версии силовиков, за вознаграждение в размере 250-300 тысяч рублей медики подкладывали в личные дела призывников реальные снимки больных, страдающих плоскостопием, язвой желудка или пороком сердца. В результате клиент признавался ограниченно годным к несению службы в армии, а фактически освобождался от призыва.

Внимание силовиков к себе медики привлекли осенью 2022 года, когда ФСБ взялась проверять личные дела призывников, признанных ограниченно годными. Контрразведка заинтересовалась историей 24-летнего IT-специалиста, чье дело внезапно стало перемещаться между тремя военкоматами Петербурга и Ленобласти. Молодой человек признался, что не хотел служить и обеспечил себе "белый билет" за взятку в 250 тысяч рублей.

Как удалось выяснить следствию, в год участники схемы проделывали по несколько подобных сделок в год. Всего в деле имеется 12 установленных эпизодов получения взяток.

Из предполагаемых участников схемы на своей невиновности настаивает только глава военно-врачебной экспертизы Петербурга Владимир Килимчук. Прочие медики вину признали.

Фото: ЗАКС.Ру