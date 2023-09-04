ЛДПР предложила полностью запретить водителям работать по зарубежным правам

На рассмотрение Госдумы поступил подготовленный фракцией и сенаторами от ЛДПР законопроект о запрете шоферам осуществлять перевозки в России по зарубежным водительским правам. Документ опубликован в электронной базе парламента 4 сентября.

"Предлагается внести <...> изменения, <...> которые позволят осуществлять трудовую деятельность, а также оказывать услуги по гражданско-правовым договорам в области перевозок иностранными гражданами только при наличии у них российского водительского удостоверения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы указали, что запрет на управление транспортными средствами по иностранным или международным водительским правам при предпринимательской деятельности или по работе действует в России с 2017 года. В то же время законодательство устанавливает исключение из этого правила для граждан Киргизии и иных государств, "законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального". В ЛДПР считают нужным отменить его, уравняв тем самым требования ко всем обладателям зарубежных прав.

Непосредственно причиной разработки законопроекта либерал-демократы указали на "негативные тенденции в части аварийности" на дорогах якобы из-за шоферов, получивших водительские права в других странах.

Фото: ЗАКС.Ру