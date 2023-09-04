Комтранс намерен просить у города два миллиарда рублей допфинансирования

В Петербурге комитет по транспорту планирует просить из городского дополнительные два миллиарда рублей в случае сохранения в 2024 году на прежнем уровне тарифов на проезд в общественном транспорте, узнал "Коммерсантъ". Заявку об этом готовят сейчас чиновники.

Как уточнили в комтрансе, при сохранении в следующем году существующих тарифов потребуется субсидирование подведомственных организаций, таких как "Организатор перевозок", "Агентство внешнего транспорта" и "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". При инфляции на уровне 5-6,5% комитету потребуется приблизительно два миллиарда рублей дополнительного финансирования. Пока что заявка в Смольный не поступала, информации о возможной индексации тарифов также не было.

По мнению главного редактора портала TransportSPb Владислава Булгакова, до выборов президента России и губернатора Петербурга ожидать повышения стоимости проезда не следует. При этом сотрудник консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин выразил уверенность, что проезд в следующем году точно подорожает. "В Петербурге уже традиционно самый дорогой проездной билет в России. Это говорит о том, что что-то недорабатывается", — отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру