Более 1,2 миллиона нарушений ПДД запечатлели комплексы видеофиксации в августе

В общей сложности свыше 1,2 миллиона нарушений правил дорожного движения выявили комплексы видеофиксации на дорогах Петербурга в минувшем августе, рассказали 4 сентября в комитете по информатизации и связи. Годом ранее сообщалось о 900 тысячах попавших на запись нарушений.

В 92% случаев речь идет о превышении допустимой скорости. Еще 3% нарушений касаются езды по выделенным линиям для общественного транспорта, по 2% приходится на пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора. В оставшийся 1% попали движение по обочине, непредоставление преимущества пешеходам и другие нарушения.

"Сейчас на территории Санкт-Петербурга размещены и функционируют 1 073 комплекса фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, из них 1 029 стационарных комплексов и 44 передвижных комплекса", — отметили в комитете и поделились планами по увеличению количества камер на дорогах города.

Так, до конца года чиновники планируют оборудовать камерами семь аварийно-опасных перекрестков на Невском проспекте. Прокладка кабеля в канализацию уже ведется на пересечениях с набережной канала Грибоедова, с Думской улицей, Литейным проспектом и улицей Марата. В ближайшее время на ряде перекрестков ожидается старт земляных работ.

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