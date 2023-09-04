Суд в Ленобласти оштрафовал бизнесмена за повреждение воинских захоронений

Тосненский районный суд Ленобласти вынес приговор бывшему директору ООО "ЭврикаЛ" Юрию Мацко по делу о повреждении захоронения участников Великой Отечественной войны (п "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) в 2021 году. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 2,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Суд установил, что Мацко был в курсе нахождения неучтенного воинского захоронения на участке в Тосненском районе, который находился в собственности возглавляемой им тогда компании. В период с марта по июнь 2021 года он неоднократно приказывал снимать с помощью тяжелой техники грунт с костными останками и вывозить его за пределы земельного участка, сообщили в СК. "Указанные действия подсудимого привели к повреждению воинских захоронений погибших бойцов Великой Отечественной войны", — резюмировали в ведомстве.

Как сообщили в региональной прокуратуре, подсудимый вину не признал и не раскаялся. Суд учел наличие у него малолетнего ребенка и отсутствие судимостей и назначил в итоге штраф в размере 2,4 миллиона рублей. По вменяемой Мацко статье предусмотрено взыскание в размере от двух до пяти миллионов рублей. Также суд сохранил арест на имущество предпринимателя.

Фото: Telegram-канал "Следком47"