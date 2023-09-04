Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 14:03

В администрацию МО "Петро-Славянка" нагрянули силовики

фото ЗакС политика В администрацию МО "Петро-Славянка" нагрянули силовики

Сотрудники правоохранительных органов 4 сентября пришли в местную администрацию МО "Петро-Славянка", сообщила ЗАКС.Ру глава округа Наталья Меньшикова. Причины визита силовиков ей не известны. 

По данным телеканала 78, следственные мероприятия связаны с делом по статье о превышении должностных полномочий (ст. 285 УК). Издание утверждает, что у Следственного комитета и сотрудников Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти возникли вопросы к главе местной администрации Александру Васильеву.  

В пресс-службе СК не стали комментировать эту информацию. Оперативного комментария от МВД получить тоже не удалось. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Петро-Славянка
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Меньшикова Наталья Владимировна
Упоминаемые персоны
Меньшикова Наталья Владимировна 




Новости4 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама