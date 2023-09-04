В администрацию МО "Петро-Славянка" нагрянули силовики

Сотрудники правоохранительных органов 4 сентября пришли в местную администрацию МО "Петро-Славянка", сообщила ЗАКС.Ру глава округа Наталья Меньшикова. Причины визита силовиков ей не известны.

По данным телеканала 78, следственные мероприятия связаны с делом по статье о превышении должностных полномочий (ст. 285 УК). Издание утверждает, что у Следственного комитета и сотрудников Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти возникли вопросы к главе местной администрации Александру Васильеву.

В пресс-службе СК не стали комментировать эту информацию. Оперативного комментария от МВД получить тоже не удалось.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру