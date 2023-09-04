В Петербурге телеканал получил штраф за слишком маленькие знаки возрастной маркировки

Мировой судья участка № 153 в Петербурге вынес решение по делу о нарушении порядка распространения контента СМИ среди детей (ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ) в отношении ООО "Теледом". Телеканал получил минимальную сумму штрафа по этой статье.

Как установил судья, 4 июня уполномоченные органы зафиксировали нарушение в вещании телеканала "Теледом". "В программах эфира телеканала знаки продукции 6+, 12+, 16+ менее размера логотипа телеканала; знаки в 1 см, а логотип в 1,5 см", — пересказывает претензии к компании объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Представитель "Теледома" на судебное заседание не пришел.

Наказание для организаций по вменяемой каналу статье предусматривает штраф в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей. Судья взыскал с компании 20 тысяч рублей.

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