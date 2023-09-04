В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт и демонтируют существующий

В петербургском аэропорту Пулково появится новый командно-диспетчерский пункт, сообщили 4 сентября в пресс-службе губернатора. Решение о выделении земли под строительство было принято на рабочем совещании Александра Беглова с членами правительства города.

"Строительство нового командно-диспетчерского пункта с современным оснащением необходимо для повышения безопасности и качества обслуживания воздушных судов", — высказался глава города. Он также объявил развитие Пулково одним из приоритетных проектов в транспортной сфере.

Ожидается, что площадь нового здания составит более двух тысяч квадратных метров. Внутри обустроят, в том числе, диспетчерские залы и помещения для автоматизированного управления полетами. Ожидается, что новый пункт будет проектироваться с учетом возможного развития воздушного сообщения в дальнейшем.

Существующее сейчас здание снесут после постройки нового.

Фото: ЗАКС.Ру