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Роспотребнадзор пригласил петербуржцев пройти тестирование на коронавирус и ряд заболеваний

фото ЗакС политика Роспотребнадзор пригласил петербуржцев пройти тестирование на коронавирус и ряд заболеваний

Региональное управление Роспотребнадзора позвало жителей Петербурга и Ленобласти пройти бесплатное тестирование на ряд вакциноуправляемых заболеваний. Сделать это будет можно в рамках исследования, проводимого для оценки популяционного иммунитета.

В ведомстве отметили, что в последнее время в России и других странах участились случаи заражения инфекциями, с которыми можно бороться с помощью прививок. В связи с этим специалисты намерены выяснить состояние иммунитета местных жителей к ряду заболеваний. Речь идет, в частности, о тестировании на антитела к коронавирусу, кори, краснухе, паротиту и вирусным гепатитам А, В, С, D, Е.

"Результаты исследований на антитела к перечисленным инфекциям будут предоставлены каждому принявшему участие в исследовании волонтеру", — пообещали в Роспотребнадзоре.

Для участия в тестировании кандидаты должны будут заполнить анкету. Исследование стартовало 4 сентября, принять участие в нем можно будет до 16 сентября.

Фото: pixabay


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