Беглов обвинил "врагов России" в поддержке террористов

Недруги России в наши дни поддерживают Украину точно так же, как поддерживали в начале столетия террористов на Кавказе, полагает губернатор Петербурга Александр Беглов. Своими воззрениями на мировую политику он поделился в своем выступлении по "Радио России" 4 сентября.

Губернатор напомнил слушателям о прошедшем накануне Дне солидарности в борьбе с терроризмом и рассказал о мероприятиях, которые состоялись в Петербурге в связи с этой датой. Среди прочего он упомянул и памятный концерт, который состоялся в БКЗ "Октябрьский".

"С главной сцены нашего города мы говорили обо всех наших согражданах, ставших жертвами террористических атак. И о пассажирах рейса 9268, погибших над Синаем, и тех, кто не выжил в теракте в петербургском метро. Вспомнили Аллею ангелов в Донецке. Убившие их боевики — это такие же, как и те, кто устроил трагедию в бесланской школе № 1", — высказался Беглов.

Глава города обвинил украинскую сторону в убийстве детей Донбасса, после чего переключился на критику стран Запада. "Оружием, деньгами и боеприпасами их [украинских националистов. — ЗАКС.Ру] снабжают те же враги России, кто два десятилетия назад помогал террористам, финансировал и героизировал их в западных СМИ", — продолжил он. Сославшись на президента Владимира Путина, Беглов обвинил зарубежные страны в развертывании против России "не только военного, но и экономического фронта". Впрочем, по его мнению, противники России обречены на провал.

Фото: ЗАКС.Ру