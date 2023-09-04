В Петербурге антимонопольщики оштрафовали Ozon за спам-рассылку

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы наложило штраф на маркетплейс Ozon за распространение рекламных рассылок без получения согласия клиента, сообщили 4 сентября в ведомстве. Ранее сотрудники УФАС признали ненадлежащей рекламу, рассылаемую компанией.

В минувшем марте в антимонопольный орган обратился клиент Ozon, недовольный получением рассылки. Как установило ведомство, клиенты компании автоматически подписываются на рассылку, даже если сами не согласны с ее получением. В результате УФАС выписало предписание с требованием исправить выявленное нарушение законодательства.

Теперь же в ведомстве сообщили, что компания исправила условия оферты, однако это не убережет ее от взыскания. "Нарушение "Закона о рекламе" всегда влечет наложение штрафа", — объяснили антимонопольщики.

Протокол на Ozon был составлен по статье о нарушении рекламного законодательства (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ). Наказание для организаций по ней предусматривает штраф в размере 100-500 тысяч рублей.

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