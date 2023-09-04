Прокуратура сообщила о ликвидации свалки в Горелово

Прокуратура Красносельского района 4 сентября отчиталась о ликвидации незаконной свалки в поселке Горелово на юге Петербурга. Как следует из сообщения ведомства, сотрудники обнаружили ее в ходе объезда поднадзорной территории.

Свалка площадью 0,023 га располагалась близ дома № 23 по Константиновской улице. Всего на земле лежало около 200 кубических метров твердых бытовых отходов, при этом территория не предназначалась для складирования мусора.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию района убрать незаконную свалку. Суд удовлетворил исковое заявление, после чего мусор был вывезен с занимаемой территории.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"