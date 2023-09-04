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Новости 4 сентября, 20:15

Россияне смогут управлять доступом к биометрическим данным через портал "Госуслуг"

фото ЗакС политика Россияне смогут управлять доступом к биометрическим данным через портал "Госуслуг"

Россияне получат возможность подавать согласие на обработку биометрических данных и отзывать его через портал "Госуслуг", сообщил 4 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале "Госуслуг"", — говорится в сообщении, распространенном кабинетом министров.

Необходимые постановления уже подписаны. Предполагается, что нововведение даст пользователям возможность контролировать обработку собственных биометрических данных.

 

Фото: pixabay


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