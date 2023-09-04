"Человек с серьезным опытом": Депутаты ЗакСа о новом вице-губернаторе по ЖКХ

Фото с личной страницы Евгения Разумишкина "ВКонтакте".

После семи лет работы на посту главы Красногвардейского района Евгений Разумишкин перейдет на работу в правительство Петербурга. О назначении губернатор Александр Беглов сообщил 4 сентября. Разумишкин заменит на этом посту Анатолия Повелия, которого перевели в советники губернатора.

В понедельник, 4 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства объявил о назначении главы администрации Красногвардейского района Евгения Разумишкина на пост вице-губернатора. В Смольном заявили, что он будет отвечать за вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства. Соответствующего распоряжения Беглова о распределении обязанностей пока нет, но, вероятно, Разумишкину также достанутся ГАТИ, ГЖИ, Гостехнадзор, а также КГИОП.

Свою карьеру Разумишкин начинал в конце 90-х в коммерческих структурах. На госслужбу новый вице-губернатор заступил в 2004 году. Сперва в администрации Калининского района. Там за восемь лет он проделал путь от главного специалиста до первого заместителя главы района. Позже перешел в Красногвардейский район. Тоже на руководящую должность. Перед тем, как возглавить районную администрацию, Разумишкин "заскочил" в Смольный. В течении полугода он числился первым заместителем упраздненного комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. На "постоянку" на пост главы Красногвардейского района попал в 2016 году. Его кандидатура была в кадровом резерве.

Опрошенные ЗАКС.Ру депутаты Законодательного собрания Петербурга в большинстве своем положительно высказываются о назначении Разумишкина, хоть и далеко не все могут рассказать о взаимодействии с главой района. Впрочем, за последнее время критических замечаний к его предшественнику Повелию у парламентариев тоже нет.

Член фракции КПРФ Ирина Иванова:

- Я рада. Я рада как за себя, понимаете? Я очень рада, что Разумишкин. Когда заслушивается, особенно бюджет, лучше в цифрах, лучше в районе никто не разбирался никогда. Я считаю, что он давно вырос из главы администрации района и, конечно, эта должность - для него. <...> Разумишкин - первый, кто создал проект социально-экономического развития района. Если мы действительно будем двигаться дальше, то на основании социально-экономических исследований, очень большая работа была сделана, то это означает и застройку территорий, и транспортные пути, и промышленные зоны… Разумишкин, конечно, владеет этой информацией просто отлично, на мой взгляд.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник:

- Человек давно работает в исполнительных органах власти. Абсолютно, я думаю, готов к этому. Красногвардейский район, вверенный ему, достаточно динамично развивался. Я считаю, что человек, который уже работает в команде Александра Дмитриевича Беглова, проверенный, справится абсолютно, ведь Повелий тоже пришел из главы района. <...> Глава района - это как маленький губернатор, за все отвечаешь. И за уборку снега, и за все остальное.

Заместитель главы фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров:

- Не мой район, но я уверен, что его профессиональных навыков и опыта работы в исполнительных органах государственной власти вполне достаточно, чтобы выполнять функции вице-губернатора, курирующего жилищно-коммунальное хозяйство. Уверен, что он с поставленной задачей справится.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин:

- Человек с серьезным опытом на разных должностях. По взаимодействию человек дела. [Следует сконцентрироваться на] жителях. У нас вполне все болевые точки известны и депутатскому корпусу, и руководству города. Работы действительно много, поэтому в этом направлении двигаться совместно - такое пожелание.

Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов:

- Опытный управленец, под его руководством Красногвардейский район в принципе на хорошем счету. Должность не простая. Я думаю, учитывая его опыт, профессионализм и инициативу, должен справиться. Хочу пожелать ему на этой нелегкой и ответственной должности профессиональных успехов на благо горожан.

Член фракции "Единая Россия" Валерий Гарнец:

- Евгений Николаевич отличный руководитель с большим управленческим опытом. Уже много лет я знаю его по профессиональной деятельности, он является настоящим государственником и городу действительно повезло с этим назначением.

Также, по словам некоторых депутатов, назначение Разумишкина на должность вице-губернатора, отвечающего за ЖКХ - логичное решение как раз из-за его опыта работы в районных администрациях. Похожая биография и у предыдущего вице-губернатора Анатолия Повелия, который ранее возглавлял администрацию Колпинского района, и вице-спикера Законодательного собрания Николая Бондаренко, который до работы на посту профильного вице-губернатора возглавлял администрацию Пушкинского района.

Константин Леньков / Фото с личной страницы Евгения Разумишкина "ВКонтакте".