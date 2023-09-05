Депутаты Томской гордумы лишили мандатов эмигрировавших коллег

На заседании Томской городской думы 5 сентября депутаты большинством голосов решили исключить из своих рядов двоих коллег, покинувших страну. Речь идет об оппозиционерах Андрее Фатееве и Артеме Канареве. Об этом сообщает региональное медиа ТВ2. На том же заседании депутаты избрали нового главу Томска. Им стал замглавы Омска Дмитрий Махиня.

Андрей Фатеев включен Росмониторингом в список экстремистов и террористов, как и находящийся в заключении политик Алексей Навальный, в чьем штабе* Фатеев до 2021 года работал.

В феврале в России был принят закон, позволяющий лишать мандатов депутатов, которые более полугода не посещают заседаний.

фото: duma70.ru

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.