В Петербурге по коррупционному делу двоим экс-полицейским дали условные сроки

Кронштадтский районный суд Петербурга приговорил к трем годам условного срока бывших полицейских, признанных виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). Идентичное наказаниие получили Евгений Звонарев и Ксения Субботина, о чем пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Год назад оба силовика ввели в заблуждение гендиректора ООО "Авангард" и сообщили ему заведомо ложную информацию о нарушениях компании, "тянущих" на уголовное дело.

Коммерсанту предложили откупиться от возбуждения дела по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) суммой в 150 тысяч рублей, на что тот согласился. При передаче второй части суммы силовиков задержали участники оперативного эксперимента. Свою вину на суде фигуранты признали и раскаялись в содеянном.

Фото: ЗАКС.Ру