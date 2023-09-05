Глава администрации МО №15 получил прокурорское представление

Петербургская прокуратура осталась не удовлетворена качеством дорожного покрытия внутриквартальных проездов в муниципальном округе №15.

На сайте ведомства говорится о множестве крупных выбоин и просадок во дворах. Силовики ссылаются на городские правила благоустройства, по которым такого рода дефекты подлежат устранению в течение десяти дней с момента обнаружения.

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации МО. Если верить сайту муниципалитета, его обязанности в настоящее время исполняет Ростислав Савченко.

Фото: ЗАКС.Ру