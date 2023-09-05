Заместитель мэра Сыктывкара отправился в зону СВО служить по контракту

Первый заместитель главы администрации Сыктывкара Александр Можегов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения военной спецоперации. В связи с этим действие его трудового договора с мэрией приостановили.

Его функции временно перешли к главе города Владимиру Голдину, который высоко оценил поступок коллеги.

"Уверен, что его профессиональные знания и опыт послужат решению важных государственных задач по линии Минобороны", - заявил Голдин через пресс-службу мэрии.

Известно, что столицу республики Коми 48-летний Можегов уже покинул.

фото: сыктывкар.рф