ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:16

Петербуржцы услышали звук взрыва у здания военкомата, на место прибыли силовики

фото ЗакС политика Петербуржцы услышали звук взрыва у здания военкомата, на место прибыли силовики

Жители Невского района Петербурга 5 сентября сигнализировали о звуке взрыва. Тревожный звук услышали во дворе, прилегающем к зданию военкомата на улице Крупской, передает "Фонтанка".

Во дворе находится заброшенная шахта бомбоубежища. Приехавшие на место происшествия силовики оцепили ее.

По данным медиапроекта "Mash на Мойке", сотрудники различных правоохранительных структур оцепили также сам военкомат. По данным "Фонтанки", на месте происшествия нашли фрагменты самодельного взрывного устройства.

Пострадавших, по предварительным данным, не имеется.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама