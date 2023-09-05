Суд не стал смягчать наказание бывшему главе отдела СК в Петербурге

Бывшему главе Ленинградского следственного отдела СК на транспорте Роману Русакову, отбывающему десятилетний срок по коррупционному делу, не стали заменять наказание на более мягкое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Защита бывшего силовика добивалась замены неотбытой части срока принудительными работами. Русаков, осужденный в 2020 году, до сих пор не погасил судебный штраф. Ему предстоит провести в заключении еще почти пять лет.

Экс-следователя признали виновным в превышении должностных и полномочий (ст. 286 УК) и получении взяток (ст. 290 УК). Суд установил, что Русаков похитил вещдоки в виде пятнадцати смартфонов Apple и получил незаконное вознаграждение от бизнесмена в размере 5 млн рублей. В его деле фигурирует еще одна взятка в размере 1 млн рублей , а также хищение 300 тысяч рублей обманным путем у одного из граждан.

Фото: ЗАКС.Ру