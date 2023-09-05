Живущим за границей белорусам перестанут выдавать и продлевать паспорта

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, меняющий правила выдачи соотечественникам паспортов в диппредставительствах за границей.

После вступления документа в силу белорусы, постоянно проживающие за рубежом, не смогут получить, обменять или продлить свой паспорт гражданина страны через дипмиссию. Для этого им придется посетить органы внутренних дел по месту прописки внутри республики.

На подписанный документ обратило внимание издание "Зеркало". Официально он еще не опубликован. Согласно тексту указа, у правительства есть три месяца на приведение нормативных актов в соответствие с новыми правилами.

Фото: ЗАКС.Ру