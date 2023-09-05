В Петербурге задержали фигуранта дела о незаконных экскурсиях по крышам

Петербургские полицейские задержали предполагаемого организатора нелегальных экскурсий по крышам города, о чем сообщило ГУ МВД по региону. Дело в отношении 35-летнего уроженца Хабаровского края возбудили по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой с извлечением особо крупного дохода).

По версии силовиков, фигурант набирал людей на экскурсии, публикуя рекламу в социальных сетях. В бизнесе участвовали два администратора и пятеро гидов.

Противоправные действия совершались на протяжении около полутора лет. За это время нелегальный доход от экскурсий мог составить до 9 млн рублей.

Максимальное наказание, грозящее задержанному, представляет собой пять лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру