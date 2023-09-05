Ударивший полицейского пистолетом петербуржец получил условный срок

Московский районный суд Петербурга приговорил к одному году и восьми месяцам жителя условного срока города Павла Титова, который в июне нынешнего года нарушал общественный порядок в своем доме и напал на прибывшего полицейского. Его осудили по статье "применение насилия к представителю власти" (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает сайт прокуратуры.

Инцидент имел место в квартире подсудимого, расположенной в одном из домов по Пулковскому шоссе. Мужчина шумел и мешал соседям, находясь в пьяном виде. Приехавшим к нему правоохранителям дебошир оказал упорное сопротивление. В числе прочего, он пригрозил открыть стрельбу из газового пистолета и даже несколько раз ударил этим оружием полицейского по руке.

Приговор еще не вступил в силу.

Фото: ЗАКС.Ру