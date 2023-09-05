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Новости 17:05

Кабмин продлит сокращение экспорта нефти до конца года

фото ЗакС политика Кабмин продлит сокращение экспорта нефти до конца года

Вице-премьер российского правительства Александр Новак объявил о предстоящих мерах, касающихся нефтяного рынка. РФ добровольно продлит сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, о чем говорится на сайте кабмина.

Чиновники планируют обсуждать продление действия таких решений ежемесячно. В правительстве напомнили, что мера стала дополнением к добровольному сокращению добычи нефти, объявленному в апреле. Тогда добычу снизили на 500 тысяч баррелей в сутки.

Сокращение поставок со стороны стран ОПЕК+ призвано поддерживать и стабильность и баланс нефтяных рынков. "Коммерсант" отмечает, что таким же способом ранее удалось поднять цену российского сырья до более чем 70 долларов за баррель.

Фото: ЗАКС.Ру


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