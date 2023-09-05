В сентябре в Петербурге зафиксировали "теплый" температурный рекорд

Ночь 1 сентября стала самой теплой в Петербурге за всю историю метеонаблюдений в этот день. Как сообщил в своем Telegram-канале главный городской синоптик Александр Колесов, температура в День знаний нынешнем году не падала ниже 18,6%.

Более того, столь высокого минимального температурного показателя в городе никогда не фиксировали и в какие-либо другие дни сентября. Предыдущий рекорд относится к 3 сентября: в 1977 году в этот день воздух ночью был прогрет до 18,1 градусов.

Примечательно, что год назад 1 сентября наблюдалась противоположная картина. Тогда дневная температура упала до 9,7 градусов, что, в свою очередь, стало "холодным" рекордом.

Фото: ЗАКС.Ру