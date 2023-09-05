Нежелательной признали британскую International Transport Workers Federation*

Генпрокуратура объявила нежелательной на территории России деятельность британской неправительственной организации под названием International Transport Workers Federation*. В заявлении ведомства утверждается, что ее руководство регулярно и резко критикует факт проведения Россией военной спецоперации.

Кроме того, организация, по данным силовиков, способствует международным запретам на заход в зарубежные порты российских судов.

Не устраивает надзорный орган власти и финансовая поддержка нынешней украинской власти: указывается, что британская организация собрала для официального Киева уже около полумиллиона долларов. Наконец, в информационной сфере она, по мнению прокуратуры, очерняет имидж России, чем создает угрозу конституционному строю РФ.

*Генпрокуратура объявила International Transport Workers Federation нежелательной в РФ

Фото: ЗАКС.Ру