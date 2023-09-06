В Нижнем Новгороде силовики устроили обыск двух братьев из-за финансирования ФБК*

Силовики в Нижнем Новгороде явились с обыском в квартиру местного жителя Глеба Калинычева по делу о финансировании ФБК* (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщило 6 сентября "ОВД-Инфо"**. Также обыск устроили у брата Калинычева Дмитрия.

По словам адвоката Кристины Тюриной, выехавшей на помощь Глебу, он а обнаружила в его квартире шесть силовиков в масках. Дверь в помещение выломана, техника изъята. После завершения обыска Калинычева увезут на допрос, а на следующий день запланировано заседание суда по избранию меры пресечения.

По вменяемой статье нижегородцу грозит штраф до 700 тысяч рублей или же лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как отмечает "ОВД-Инфо"**, это не первый случай обысков у Дмитрия и Глеба Калинычевых. В октябре прошлого года их задержали и, предположительно, могли обыскать. Спустя месяц обыск повторился, затем силовики приходили к Дмитрию Калинычеву и изъяли у него три плаката.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов.

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.