В Госдуме предложили запретить микрофинансовые организации

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете в России деятельности микрофинансовых организаций (МФО), сообщили 6 сентября "Известия" со ссылкой на документ. Документ подготовлен к внесению на рассмотрение парламента.

Авторы предлагают признать утратившим силу закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". В пояснительной записке к проекту они ссылаются на "текущее социально-экономическое положение в стране", из-за которого все больше россиян вынуждены прибегать к услугам МФО. Как отмечается в документе, по итогам 2022 года займы в таких организациях получили более 17 миллионов россиян, что на 3,1 миллиона больше, чем годом ранее. Общий объем полученных средств составил 608 миллиардов рублей.

Автор проекта, глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, назвал МФО "общемировой практикой", но заявил, что сейчас в России "не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка" из-за роста долгов граждан. По его словам, в случае принятия законопроекта удастся исключить кредиты по чрезмерно высоким ставкам, защитить малообеспеченных россиян и косвенно поспособствовать снижению уровня преступности.

Фото: ЗАКС.Ру