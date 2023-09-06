Суд признал КГИОП ответственным за бесхозные памятники

В Петербурге суд признал комитет по госконтролю, использованию и охране памятников ответственным за содержание бесхозных памятников, сообщил "Деловой Петербург" 6 сентября. Спор возник из-за вопроса о реставрации памятника участнице французского антивоенного движения Раймонде Дьен в Московском парке Победы.

По информации издания, КГИОП потребовал от комитета имущественных отношений выполнить реставрационные работы. При этом памятник не учтен в казне и не находится на балансе ни у одной организации.

В июле суд первой инстанции отказал в иске, посчитав, что КГИОП отвечает за сохранение исторического наследия в Петербурге и получает на это деньги из бюджета. Комитет с таким решением не согласился и подал апелляцию. По информации "ДП", недавно арбитраж приостановил рассмотрение иска, связанного с состоянием ограды Румянцевского сада, в связи со схожестью требований с теми, что касаются памятника Дьен.

Фото: ЗАКС.Ру