За неделю в Петербурге выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла более чем на 20 %, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Наиболее эффективной мерой для предупреждения заражения инфекциями в ведомстве назвали вакцинацию.

"На 35 календарной неделе 2023 года (с 28.08.2023 по 03.09.2023) в сравнении с предыдущей 34 неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению вырос на 20,4 %, темп распространения ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога", — поведали в санитарной службе.

В основном заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии. Речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, сезонных коронавирусах и иных видах.

В Роспотребнадзоре заявили, что прививка остается наиболее эффективным способом противодействия инфекциям. По состоянию на 1 сентября в Петербурге вакцинировались от гриппа 40,3 тысячи человек, в том числе 12,4 тысячи детей.

Фото: pixabay