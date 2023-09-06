В Кремле похвалили баллотирующихся на выборах бойцов СВО за гражданскую активность

Гражданская активность участников спецоперации, решивших баллотироваться в органы власти, заслуживает самой высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что в Кремле это оценивают "как должность".

"Это абсолютно нормально, и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", — транслирует позицию Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что участники СВО проявляют мужество и смелось, и предположил, что "это будет сказываться и на их повседневной деятельности".

Единый день голосования состоится в России 10 сентября в 85 регионах, включая четыре новых. В ряде субъектов голосование растянется на три дня.

Фото: ЗАКС.Ру