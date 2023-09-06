В центре Петербурга ликвидировали семь незаконных торговых точек

Петербургские чиновники освободили улицы Центрального района от семи нелегальных торговых точек, сообщает пресс-служба городского правительства. Рейд растянулся от Дворцовой площади до Пяти Углов. В числе прочего, ликвидировали торговлю в арке Главного штаба и убрали игровой аппарат, стоявший на Думской улице.

В ходе мероприятия специалисты подведомственных Смольному учреждений изъяли около двух тысяч единиц продукции, продававшейся в нарушение закона. Петербуржцев предупредили, что товары, сбываемые в неположенных местах, могут разочаровать своим качеством.

Пойманных нарушителей ожидают административные штрафы.

фото: gov.spb.ru