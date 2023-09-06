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Новости 17:11

Возле Комсомольской площади в Петербурге благоустроят сквер

фото ЗакС политика Возле Комсомольской площади в Петербурге благоустроят сквер

Петербургские чиновники санкционировали благоустройство зеленой зоны в Кировском районе. Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, речь идет о Емельяновском сквере, расположенном через дорогу от Комсомольской площади.

Подрядчик (ИП Гаврилов А.В.) должен будет создать рекреационную зону, проложить пешеходные дорожки, высадить деревья и установить уличные скамейки.

Работы на углу Кронштадтской и Корабельной улиц стартуют в четверг 7 сентября и завершатся 15 октября.

Фото: ЗАКС.Ру


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