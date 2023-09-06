Жилком: Догнать программу капремонта помогло бы тройное повышение взносов

Глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил, что догнать программу капремонта в городе помогло бы радикальное увеличение соответствующих взносов. Решить проблему способно было бы их трехкратное увеличение: с 12,5 до 38 рублей за квадратный метр. Этим соображением представитель Смольного поделился на пресс-конференции, организованной 6 сентября "Интерфаксом". В реалистичности озвученной меры он, впрочем, сомневается.

"Это очень большая финансовая нагрузка и, безусловно, неприемлемое решение для петербуржцев. Поэтому мы идем по пути увеличения софинансирования", - произнес Зотов.

Велика вероятность, что вместо трехкратного повышения тарифов профильный комитет в конце года будет настаивать на их индексации в размере 4,5%.

По словам Зотова, реализация программы капремонта продолжает буксовать, и некоторые работы остаются невыполненными с 2014 года. Всего за девять лет не выполнена 21 тысяча работ.

Фото: ЗАКС.Ру