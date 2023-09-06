За полковником Квачковым установили административный надзор

Суд в Москве по иску полиции установил административный надзор за полковником ГРУ в отставке, общественным деятелем Владимиром Квачковым. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мера будет действовать до момента погашения его судимости, то есть до 2029 года. До этого времени 75-летнему приверженцу ультраправых взглядов нельзя посещать массовые мероприятия. От него также требуется ежемесячно отмечаться в полиции.

Напомним, что Квачков в 2013 году был осужден за попытку вооруженного мятежа (ст. 279 УК) и вышел на свободу через шесть лет. В августе он получил штраф за "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП).

фото: Комсомольская правда / YouTube (скриншот)