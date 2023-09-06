При петербургской колонии впервые открыли профессиональное футбольное поле

Исправительная колония №5 в Металлострое обзавелась собственным профессиональным футбольным полем, о чем сообщает "Интерфакс". Объект стал уникальным в масштабе как региона, так и всей страны, о чем заявил глава регионального управления ФСИН Игорь Потапенко. Появление спортплощадки, с его точки зрения, должно положительно сказаться на осужденных.

"Эти парни, эти мужчины будут понимать: общество о них не забыло, что важно для того, чтобы они больше не вернулись в места лишения свободы", - произнес Потапенко на церемонии открытия.

Предполагается, что в матчах будут участвовать и заключенные, и надзиратели. По мнению барда Александра Розенбаума, входящего в Общественный совет при УФСИН, футбольный стадион на территории колонии призван стать местом разгрузки для постояльцев пенитенциарного учреждения.

Фото: ЗАКС.Ру