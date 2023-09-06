Покупатель деревьев для сада перед Мариинским дворцом обратился к Беглову

В Петербурге не могут разрешить бюрократическую коллизию, связанную с садом у Мариинского дворца. Купивший деревья за счет своей компании Berkano бизнесмен Павел Герасимов добивается заключения договора с городом. Это нужно для того, чтобы высаженные в саду липы формально перестали быть его собственностью и чтобы за деревья с ним расплатились. Проблему осветила "Фонтанка".

В своем стремлении к взаиморасчетам с городской властью Герасимов обратился к губернатору через электронную приемную. Он утверждает, что потратил на благоустройство зеленой зоны 63 млн рублей частных средств, и отмечает, что за кашпо и вазоны с ним тоже еще не расплатились.

Фото: ЗАКС.Ру