За неделю в России кратно ускорилась инфляция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 29 августа по 4 сентября. Товары и услуги всех видов подорожали за отчетный период на 0,11% (неделю назад показатель составил 0,03%). С Нового года инфляция ускорилась до 3,76%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали огурцы (+6,02%), бананы (+3,83%), сосиски (+1,53%), подсолнечное масло (+0,95), полукопченая колбаса (+0,74%), рис (+0,62%) и куриные яйца (+0,58%).

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю капуста (-11,15%), лук (-6,79%), морковь (-5,69%), картофель (-4,65%), свекла (-3,42%) и яблоки (-1,12%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали дизельное топливо (+1,25%), легковой отечественный автомобиль (+1,04%), бензин (+0,54%), мужские кроссовки (+0,51%), мужские майки (+0,47%) и смартфоны (+0,38%).

В годовом выражении общая потребительская инфляция выросла до 5,19%.

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