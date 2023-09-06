Крестный ход на два дня ограничит движение в центре Петербурга

Петербургский комитет по транспорту объявил о предстоящих ограничениях движения 11-12 сентября в связи с крестным ходом. Так, с 20 часов 11 сентября до 18 часов следующего дня нельзя будет парковаться на площади Александра Невского. В течение этого же времени сузят проезжую часть по обеим сторонам площади.

На весь вторник 12 сентября запретят оставлять транспорт на Казанской площади, на отрезке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова в промежутке от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в самом переулке Сергея Тюленина и на отрезке Невского проспекта от Полтавской улицы до площади Александра Невского.

Полностью перекроют движение транспорта в утренние часы 12 сентября по Казанской площади, по отрезку Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина. На отрезке Невского проспекта от площади Александра Невского до Казанской площади такой же запрет будет действовать с 10:30 до 12 часов.

Наконец, в тот же день закроют движение с 08:30 и до 13:30 по самой площади Александра Невского и от нее до дома № 175 по Невскому проспекту.

Об изменениях в работе некоторых маршрутов общественного транспорта обещают рассказать позднее.

Фото: ЗАКС.Ру