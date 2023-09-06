За год резко выросло число потерявшихся в лесах Ленобласти

С января по август в лесах и парках на территории Ленобласти потерялось 662 человека. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего года: тогда их насчитали 470. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МЧС Алексея Николенко. Согласно его наблюдениям, статистика за тот или иной год часто напрямую зависит от урожая грибов.

По словам старшего поисковика отряда "Лиза Алерт" в Петербурге Анны Мишурновой, в нынешнем году впервые удалось найти и спасти человека при помощи дрона с тепловизором.

Чаще всего в 2023 году в лесополосе терялись пожилые люди со специфическими заболеваниями, мешающими ориентироваться в окружающей среде. Только за первые три месяца организация "Лиза Алерт" получила более тысячи заявлений на поиск заблудившихся людей.

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